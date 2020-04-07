Пентагон начал эксперименты с вакциной против COVID-19

Вашингтон, 7 апреля. Пентагон начал тестирование вакцины от коронавируса нового типа, эксперименты будут продолжаться в течение нескольких месяцев.

Как сообщил главврач объединенного комитета начальников штабов США бригадный генерал Пол Фридрихс, Пентагон не рассчитывает получить эффективную вакцину в ближайшее время, ее тестирование займет продолжительный срок.

«Мы приступили к тестированию вакцины. Но нельзя сказать, что готовый препарат уже за углом. Процесс займет месяцы, а не недели», — рассказал он.

По словам военного врача, в распоряжении американского Минобороны имеется несколько вариантов вакцины, которые «безопасно испытываются на животных». Если этот этап пройдет успешно, следующей стадией станет проверка препарата на небольшой группе людей. В случае положительного результата вакцину протестируют на людях в массовом порядке.

11 марта Всемирная организация здравоохранения придала вспышке COVID-19 статус пандемии. По информации Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день коронавирус выявлен у 1,337 миллиона человек во всем мире. От осложнений, вызванных заражением, скончались 74 169 заболевших, более 275 тысяч человек выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что страны Евросоюза намерены сформировать совместную военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом нового типа.