Профессор Сеченовки с иронией ответил на критику Жириновского

Москва, 7 апреля. Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии Первого Московского государственного медуниверситета им. И.М. Сеченова Сергей Яковлев предложил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому заниматься политикой, а не лезть в медицину.

Ранее Жириновский в своем Telegram-канале потребовал «немедленно уволить» Яковлева. Причиной недовольства политика стало заявление профессора о том, что носить медицинскую маску следует в помещении, на улице же она бесполезна.

«Я предлагаю не уволить, я предлагаю сразу расстрелять <…> Пусть он занимается политикой, а в медицину не лезет», — ответил в беседе с РИА Новости на критику лидера ЛДПР Яковлев.

Он уточнил, что защитная маска нужна, когда есть необходимость защитить дыхательные пути от проникновения вируса, «а это может быть только при тесном контакте». На улице же больше вероятность подцепить вирус, прикасаясь к предметам.

«Если [Жириновский] обеспечит нас достаточным количеством масок, чтобы люди их носили везде, и каждые два часа меняли, то есть это где-то масок восемь в день, то в таком случае, мы обсудим с ним этот вопрос», — подчеркнул профессор.

Отметим, в понедельник заявление о правильном ношении масок сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, подчеркнув, что «маски надо носить безопасно и надлежащим образом». По его словам, защитные маски нужны больным людям и тем, кто осуществляет уход за пациентами на дому. ВОЗ опасается, что «использование масок широкими слоями населения» приведет к серьезной нехватке масок для тех, кто в них экстренно нуждается.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса. В связи с риском распространения вируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

По данным на 6 апреля, в мире насчитывается более 1,25 млн случаев заболевания COVID-19. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, уже выздоровели более 270 тыс. инфицированных, умерли около 70 тыс., передает RT. Больше всего случаев COVID-19 выявлено в США — свыше 330 тыс. зараженных. Тем временем в Китае за последние сутки выявлено менее 40 случаев заражения, большая часть из них — завозные.