«Спортмастер» приостановит работу магазинов из-за COVID-19

Москва, 7 апреля. Сеть «Спортмастер» на время приостановит работу магазинов из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Собеседник издания рассказал, что своих сотрудников «Спортмастер» предложил трудоустроить в другие сети.

«У них будет возможность вернуться в «Спортмастер», как только заработают магазины после снятия режима повышенной готовности», — сообщил он.

Тем из сотрудников, кто не сможет найти работу, сеть обещает выплатить сумму в размере одного МРОТ.

Официальные комментарии от представителей «Спортмастера» должны поступить позднее.

Первые сообщения о нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, поступили в конце прошлого года из Китая. Ученые выяснили, что причина болезни — коронавирус нового типа. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в провинции Хубэй.

11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии. По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день во всем мире выявлено более 1,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. От осложнений умерли 74 169 человек, более 275 тысяч пациентов выздоровели.

Ранее «Газета.ру» сообщила о снижении зарплат руководства футбольного клуба «Локомотив» из-за коронавируса — выплаты топ-менеджеров сократятся на 25-40 процентов, но не снизятся у остальных сотрудников команды «железнодорожников».