Власти Бельгии готовятся к выходу из режима самоизоляции

Брюссель, 7 апреля. В Бельгии начали готовиться к поэтапному выходу из режима социальной изоляции, который был введен в стране ранее из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила премьер-министр королевства Софи Вильмес.

«Мы все надеемся на возвращение к нормальной жизни… Нам надо подготовить страну к переходному периоду. Возвращение к нормальной жизни будет проходить поэтапно», — сообщила она в видеообращении к соотечественникам.

Процесс перехода к нормальной жизни будет подготовлен группой экспертов, в которую вошли медики, экономисты и социологи. По словам Вильмес, страну ждет длительный период восстановления, а «жизнь разделится на до и после COVID-19». Сроки и параметры отмены мер изоляции будут определены экспертами.

Ранее власти Бельгии заявили о продлении изоляционных мер до 19 апреля. В то же время, эксперты дали рекомендацию соблюдать введенные ограничения как минимум до 3 мая. В соответствии с действующими мерами, жители Бельгии не могут проводить массовые мероприятия, включая праздники и встречи, выход из дома разрешен только по уважительной причине. В стране закрыты учебные заведения, рестораны и кафе. За соблюдением режима следит полиция.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание COVID-19 в мире диагностировано у 1,2 миллиона человек. Почти 70 тысяч пациентов умерли. В России общее число пациентов, заразившихся новым коронавирусом, достигло 6,3 тысячи человек, при этом 406 человек успешно прошли курс лечения и выписаны из стационаров.

Ранее Центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ назвал срок регистрации вакцины от нового коронавируса в случае успешного завершения ее создания. Между тем, бывший главный инфекционист Минздрава Ирина Шестакова допустила вероятность того, что поголовная вакцинация от этого заболевания вообще может не понадобиться.