Комаровский объяснил реакцию Лукашенко на пандемию коронавируса

Москва, 7 апреля. Врач Евгений Комаровский предположил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет вводить в стране карантин и режим ЧП. Сейчас за действиями Минска наблюдают руководства многих государств, и некоторые «мечтают», чтобы в Белоруссии произошла «катастрофа», заявил он. Однако Лукашенко взял на себя политическую ответственность за народ, чтобы показать пример другим странам.

Комаровский также предположил, что мировые лидеры менее всего хотят, чтобы после окончания пандемии им в пример ставили Белоруссию. Вместе врач заявил, что решение Лукашенко не закрывать въезд и не вводить карантин было принято взвешенно и осознанно.

«Рядом с ним были врачи, эпидемиологи, академия наук. И они знали, когда ему давали эти советы, что он с них шкуру спустит, если что не так», – сказал Комаровский в шоу Big Money на YouTube.

Телеведущий также отметил, что сегодня мы не знаем, верно ли такое решение. Однако, по словам Комаровского, если бы он был президентом, то пошел бы по этому пути и, возможно, «совершил страшную ошибку».

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глобальные игроки могут воспользоваться эпидемией коронавирусной инфекции для передела мира без войны. Он также напомнил недавнее высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего эпидемию коронавируса «войной с невидимым врагом».