СПЧ предложил отменить платные парковки в РФ на время пандемии коронавируса

Москва, 7 апреля. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил региональным власти отменить платные парковки на время действия режима самоизоляции, сообщает пресс-служба организации.

В СПЧ отметили, что во время нерабочих дней из-за COVID-19 «транспортный поток снижен до минимума и на улицах, отнесенных к зоне платной парковки, остаются свободные места». Однако работники аптек и сотрудники других социально важных организаций не могут ими воспользоваться. При этом поездка на личном транспорте была бы значительно безопаснее, чем в общественном.

«Ко мне поступают обращения врачей с просьбами сделать для них бесплатной парковку. Но я считаю, что не только для врачей, но и для волонтеров, и для всех, кто сегодня должен приезжать на работу, парковка должна быть бесплатной», — заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.

При этом он добавил, что данный вопрос необходимо решить как можно скорее.

Напомним, 2 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Глава государства объявил о продлении нерабочего периода из-за коронавируса до 30 апреля, передавала «Газета.ру». Глава государства отметил, что нерабочая неделя позволила выиграть время для упреждающих действий, мобилизовать органы власти и нарастить ресурсы системы здравоохранения.

После распоряжения президента, власти всех регионов страны продлили ограничительные меры либо на семь дней, либо до конца апреля. При этом на Чукотке и в Томской области запреты будут действовать до середины месяца. В других регионах специальный режим остается в силе до особого распоряжения властей. Ряд российских регионов уже постепенно ослабляет меры, разрешая прогулки с детьми, выезд на дачи и так далее.

По данным на 6 апреля, число заболевших в России составляет 6 343 (+954), выздоровело 406 (+56), умерло 47 (+2). Лидерами по числу заболевших являются Москва (+591), Московская область (+82) и Санкт-Петербург (+35).