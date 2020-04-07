Пробную партию препарата против коронавируса поставят в РФ через неделю

Москва, 7 апреля. Пробная партия препарата «Фавипиравир», который продемонстрировал хорошие результаты в Китае при лечении больных коронавирусной инфекцией, будет поставлена в Россию уже через неделю. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, РФПИ и группа «Химрар» инвестируют сейчас в препарат «Фавипиравир», который показал хорошие результаты в Китае. Пробная партия будет доставлена в Россию уже через неделю.

Дмитриев добавил, что в планах дальнейшие инвестиции в средства по борьбе с коронавирусом.

«Планируем инвестиции в предприятия, которые производят ИВЛ-аппараты и другое медицинское оборудование. И даже думаем про онлайн-образование, например планируем инвестиции в компанию «Учи.ру». Активно смотрим, где мы можем быть полезны именно в различных индустриях, связанных с борьбой с коронавирусом», — приводит слова Дмитриева Первый канал.

Ранее наблюдательный совет РФПИ одобрил создание совместного предприятия с группой компаний «Химрар» для производства лекарственного препарата «Фавипиравир». Последний продемонстрировал хорошие результаты в Китае; в частности – он сократил срок, в течение которого вирус остается в организме пациента с 11 до 4 дней. Кроме того, он улучшил состояние пораженных легких у заболевших пациентов.

По словам заведующего лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаила Щелканова, вакцина против коронавируса будет готова в России через пару месяцев.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число зараженных сейчас превысило 940 тысяч человек, от инфекции скончались свыше почти 70 тысяч человек.