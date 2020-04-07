Пожилой паре из Испании удалось вылечиться от коронавируса

Мадрид, 7 апреля. 88-летние супруги из Испании Хосе Прието Серрудо и Гвадалупе Матас Эрнандес смогли вылечиться от коронавируса, несмотря на высокую смертность пожилых людей. Пара недавно была выписана из мадридской клиники.

Мужчина почувствовал себя плохо еще в начале марта. Тогда у него появился сильный кашель. Врач выписал пенсионеру антибиотики и отправил на домашнее лечение. Однако после 8 марта, когда Хосе и Гвадалупе праздновали 65-летний юбилей своей свадьбы, состояние мужчины ухудшилось. К прежним симптомам добавилась температура и головная боль. После госпитализации оказалось, что испанец болен коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Спустя несколько дней аналогичные симптомы были замечены у его супруги. Пожилую пару положили в одну палату, несмотря на правила об изоляции.

Вскоре женщине удалось поправиться, однако она отказался покидать больницу без своего супруга. В конце марта пожилую пару выписали из медучреждения, в настоящее время они вернулись домой.

Напомним, согласно последним данным, в Испании выявлено более 135 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 13 тысяч человек скончались. Ранее министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья заявил о замедлении распространения в стране коронавируса. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация говорит об эффективности принятых в стране карантинных мер, пишет «Газета.ru».