ФАН вошел в список социально значимых ресурсов в РФ

Москва, 7 апреля. Федеральное агентство новостей вошло в список из 391 социально значимого интернет-ресурса, доступ к которым будет бесплатным в рамках эксперимента до конца июня, сообщается в приказе Минкомсвязи РФ.

Список состоит из 391 позиции. В него ожидаемо вошли сервисы «Яндекса», Mail.ru Group, включая соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». А также различные сайты банков, сервисы по доставке еды, такси, поисковики. Отмечается, что этот список может быть изменен.

Среди СМИ, вошедших в список, есть сайты ФАН, газеты «Известия», телеканал «Россия 24», Первый канал, телеканал «360», RT, телеканал «Звезда» и многие другие.

Напомним, согласно эксперименту, на данные ресурсы бесплатно смогут заходить абоненты, у кого есть действующий договор с оператором — участником эксперимента. При этом пользователи смогут подключаться к таким ресурсам в рамках эксперимента не только через веб-версии, но и через мобильные приложения. В эксперименте примут участие операторы «Ростелеком», МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «ЭР-Телеком».

В послании к Федеральному собранию 15 января российский президент Владимир Путин попросил правительство и депутатов Госдумы рассмотреть ускорение технологического законодательного пакета, подчеркнув важность исполнения нацпроектов по средствам программных продуктов отечественного производства. Президент добавил, что Россия — одна из немногих стран мира, где есть свои соцсети, мессенджеры, другие национальные Интернет-ресурсы, и предложил проект «Доступный Интернет».

Позднее в Минкомсвязи сообщили, что в первую очередь бесплатным станет доступ к порталу госуслуг, а также к сайтам всех федеральных и региональных органов российской власти. Плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена с 1 марта 2020 года.