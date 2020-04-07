Бабкина впечатлила поклонников снимком из самоизоляции

Москва, 7 апреля. Народная артистка и эстрадная певица Надежда Бабкина показала в соцсетях поклонникам свое свежее фото, а также рассказала, как коротает время в самоизоляции. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида артистки.

Бабкина опубликовала в Instagram фото в синем костюме и поинтересовалась в подписчиков, чем они занимают себя во время карантина из-за COVID-19.

По ее словам, она начала читать и в основном классиков.

Подписчики активно отреагировали на «карантинную» публикацию, рассказав, чему посвящают время в самоизоляции. Большинство из фоловеров признались, что разгребают бардак в квартире, многие начали читать книги, на которые раньше не было времени.

Большая часть поклонников отметила, что Бабкина во время карантина расцвела.

«Очень хорошо выглядите! Вы умничка… А у меня дома большое хозяйство… Но я тоже нахожу время и для души», — поделилась пользователь под ником _viktoriya_pavlenko_.

«Шикарная женщина, я вами восхищаюсь, вы русская баба — огонь!» — добавила kirillova_olga_nikolaevna.

«Необыкновенная, и в то же время какая-то родная, спасибо, что вы есть», — пишет dymaniuliia.

Однако нашлись и те, кто поспешил раскритиковать внешний вид певицы. К слову, их было меньшинство.

«Какая ж вы ненатуральная… Эх», — сожалеет matveichuk.elena.

В понедельник стало известно, что Бабкина госпитализирована в больницу с подозрением коронавирусом. По данным СМИ, артистка почувствовала себя плохо 1 апреля. Прибывшие по вызову врачи поставили предварительный диагноз — пневмония. Певицу госпитализировали, в медклинике Бабкина прошла обследование и сдала тест на коронавирус.