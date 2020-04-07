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Бабкина впечатлила поклонников снимком из самоизоляции

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Бабкина впечатлила поклонников снимком из самоизоляции

Москва, 7 апреля. Народная артистка и эстрадная певица Надежда Бабкина показала в соцсетях поклонникам свое свежее фото, а также рассказала, как коротает время в самоизоляции. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида артистки.

Бабкина опубликовала в Instagram фото в синем костюме и поинтересовалась в подписчиков, чем они занимают себя во время карантина из-за COVID-19. 

По ее словам, она начала читать и в основном классиков. 

Подписчики активно отреагировали на «карантинную» публикацию, рассказав, чему посвящают время в самоизоляции. Большинство из фоловеров признались, что разгребают бардак в квартире, многие начали читать книги, на которые раньше не было времени.

Бабкина впечатлила поклонников снимком из самоизоляции

Большая часть поклонников отметила, что Бабкина во время карантина расцвела.

«Очень хорошо выглядите! Вы умничка… А у меня дома большое хозяйство… Но я тоже нахожу время и для души», — поделилась пользователь под ником _viktoriya_pavlenko_.

«Шикарная женщина, я вами восхищаюсь, вы русская баба — огонь!» — добавила kirillova_olga_nikolaevna.

«Необыкновенная, и в то же время какая-то родная, спасибо, что вы есть», — пишет dymaniuliia.

Однако нашлись и те, кто поспешил раскритиковать внешний вид певицы. К слову, их было меньшинство.

«Какая ж вы ненатуральная… Эх», — сожалеет matveichuk.elena.

В понедельник стало известно, что Бабкина госпитализирована в больницу с подозрением коронавирусом. По данным СМИ, артистка почувствовала себя плохо 1 апреля. Прибывшие по вызову врачи поставили предварительный диагноз — пневмония. Певицу госпитализировали, в медклинике Бабкина прошла обследование и сдала тест на коронавирус.

Бабкина впечатлила поклонников снимком из самоизоляции

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