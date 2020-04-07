Москва, 7 апреля. Экономические последствия пандемии коронавируса угрожают радиовещательной отрасли России, считают вице-президенты Российской академии радио (РАР) Юлия Голубева, Юрий Костин и Александр Полесицкий.

Они напомнили, что реклама является основным доходом для всех СМИ. Падение выручки от рекламы может привести к сокращению зоны вещания национальных станций, приостановке и даже прекращению вещания станций локальных, а также увольнением сотрудников.

Вице-президенты РАР уже обратились в Минсвязи, а также к Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) с просьбой снизить в два раза стоимость услуг по распространению сигнала для всех FM-радиостанций РФ на шесть месяцев.

Их оценку ситуации поддержал основатель и один из акционеров радиостанции «Серебряный дождь» Дмитрий Савицкий.

«Я с оценкой согласен. Готов подписаться под каждым словом!» — приводит его слова «Национальная служба новостей».

Он добавил, что сейчас его радиостанция не строит никаких планов на будущее и живет одним днем. Савицкий отметил, что приходится готовить урезание бюджета и сокращение штата.

«Сказать что-то сложно, но понятно, что долго так не протянем. И это не в месяцах, а в неделях», — признался он.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей нового вируса во всем мире достигает 940 тысяч человек. Заболевание унесло жизни почти 70 тысяч человек.

По мнению экспертов, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.