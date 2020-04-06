Тверская область единственная не ввела обязательные ограничения из-за коронавируса

Москва, 6 апреля. 84 из 85 регионов России ввели режим самоизоляции или другие ограничения для нераспространения коронавирусной инфекции. Единственной областью, решившей на данный момент обойтись лишь рекомендациями, оказалась Тверская область.

На сегодняшний день жителям региона советуют не выходить из квартир без необходимости, однако за нарушения самоизоляции никаких мер не предполагается. Как ранее сообщали власти, в регионе сохраняется относительно благополучная эпидемиологическая ситуация. По последним данным, в Тверской области зарегистрировано всего лишь 8 зараженных, сообщает ТАСС.

После распоряжения президента РФ Владимира Путина, власти всех регионов страны продлили ограничительные меры либо на семь дней, либо до конца апреля. При этом на Чукотке и в Томской области запреты будут действовать до середины месяца. В других регионах специальный режим остается в силе до особого распоряжения властей.

При этом ряд российских регионов уже постепенно ослабляет меры, разрешая прогулки с детьми, выезд на дачи и так далее.

2 апреля Владимир Путин выступил с обращением к нации. Глава государства объявил о продлении нерабочего периода из-за коронавируса до 30 апреля. Президент РФ отметил, что нерабочая неделя позволила выиграть время для упреждающих действий, мобилизовать органы власти и нарастить ресурсы системы здравоохранения.

Путин подчеркнул, что пик эпидемии еще не пройден. Российский лидер не исключил сокращение нерабочего периода, если позволит обстановка. Кроме того, президент РФ сообщил, что регионы будут сами решать и согласовывать с федеральными властями, какие предприятия остановить, а каким разрешить работать.