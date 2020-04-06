Военный США был убит в Сирии у нефтяного месторождения «Аль-Омар»

Дамаск, 6 апреля. Американский военный был убит в Сирии в районе Дейр-эз-Зора. Также погибли два бойца «Сирийских демократических сил» (SDF). Как сообщается, инцидент произошел у нефтяного месторождения «Аль-Омар».

Отметим, что еще более полугода назад президент США Дональд Трамп заявил о выводе основных сил из Сирии. Американские военные незаконно находились на территории Сирии на протяжении нескольких лет, прикрываясь «борьбой» с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

При этом Пентагон оставил ограниченный контингент якобы для того, чтобы охранять сирийскую нефть от боевиков ИГ. В действительсности, американцы стерегут захваченные курдами нефтяные месторождения, чтобы они не достались истинному владельцу — сирийским властям. Американские военные незаконно добывают сирийскую нефть, чтобы контрабандой вывозить ее в Ирак и продавать. Ряд экспертов отмечает, что что Америка направляет вырученные с продажи сирийской нефти деньги на финансирование террористических группировок, которые воюют с правительственными силами САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.