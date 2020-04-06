Террористы в Сирии обстреляли пять населенных пунктов в провинции Идлиб

Дамаск, 6 апреля. Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 обстреляли несколько населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В полночь 6 марта в Идлибской зоне деэскалации был введен режим прекращения огня. За минувшие сутки, по данным ЦПВС, «обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано».

При этом были зафиксированы пять обстрелов населенных пунктов Дадих, Трумба, Серакиб, Маарет-Мухос, Руайха в провинции Идлиб со стороны позиций «Джебхат ан-Нусры».

В Центре по примирению добавили, что в понедельник состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо. Кроме того, подразделения российской военной полиции провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Хасаке. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование.

Ранее в понедельник сообщалось, что на западе провинции Алеппо продолжаются столкновения между правительственными войсками и боевиками незаконных бандгрупп, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам». Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь по военным объектам террористов в окрестностях населенных пунктов Кафр-Амма и Такад.

1 Организация запрещена на территории РФ.