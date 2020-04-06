Врач рассказал, кого проверят на иммунитет к коронавирусу в России

Москва, 6 апреля. Люди из группы риска пройдут первыми тест на иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, тест-система определяет антитела к новому коронавирусу. Результаты тестирования позволят установить тех, кто защищен от коронавируса.

«Сейчас хотят понять, есть ли иммунная прослойка, есть ли у незаболевших наличие защитных антител», — пояснил Викулов.

Он также добавил, что данный тест пройдут те, кто уже вылечился от коронавирусной инфекции, что поможет для разработки более эффективного лечения.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 1,3 миллиона человек. От коронавируса скончались 70 тысяч человек.

С учетом угрозы дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.