حصاد أخبار سوريا في 6 أبريل/نيسان: وسائل إعلام عربية تعلن مقتل جندي أمريكي في محافظة الحسكة وأرتال عسكرية تركية وأمريكية تدخل إلى سوريا.

سوريا 6 أبريل/نيسان: وسائل إعلام عربية تعلن عن مقتل جندي أمريكي في محافظة الحسكة، ارتال عسكرية تركية وأمريكية تدخل إلى سوريا.

وسائل إعلام عربية تعلن عن مقتل جندي أمريكي في محافظة الحسكة

أعلنت بعض وسائل الإعلام العربية ومصادر في وسائل التواصل الاجتماعي عن مقتل جندي أمريكي وإصابة آخرين في محافظة الحسكة السورية، وبحسب ما ورد أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة همر. ووفقا للمصادر، تم نقل جثة الجندي الأمريكي إلى قاعدة الشدادي الجوية، وبعدها بواسطة مروحية إلى شمال العراق. ويشتبه في تنفيذ هجوم بعناصر ما يسمى بالخلايا النائمة التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وهم حتى الآن، يقومون بأنشطة سرية. في 6 أبريل، نفت وسائل إعلام كردية معلومات حول وفاة أمريكي في الحسكة، مشيرة إلى بيان أدلى به ممثل رسمي للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

رتل عسكري جديد من تركيا يدخل إلى إدلب

وصلت قافلة أخرى تحمل شحنات من تركيا إلى محافظة إدلب. وقالت مصادر عسكرية أن رتل عسكري دخل عبر معبر كفر لوسين وتتحرك هذه القافلة باتجاه طريق M4. تحمل القافلة كتل خرسانية، يفترض أن تستخدم كمواد لبناء مراكز مراقبة إضافية على طول طريق M4.

الولايات المتحدة ترسل رتل جديد إلى محافظة الحسكة السورية

أفادت وسائل الإعلام السورية عن ظهور قافلة عسكرية أمريكية جديدة في سوريا، حيث دخل رتل إلى سوريا عبر معبر الوليد غير الشرعي. وتضم القافلة 35 شاحنة مزودة بدعم عسكري ولوجستي. واتجه الرتل باتجاه القاعدة العسكرية الأمريكية في مدينة المالكية. من المفترض أن تكون القافلة محملة بمعدات لزيادة الاستخراج غير قانوني للنفط في سوريا.

تركيا تنشئ ثلاث نقاط مراقبة جديدة في إدلب

نشر الجيش التركي ثلاث نقاط مراقبة جديدة في ريف إدلب الجنوبي. وبحسب وسائل الإعلام السورية، بلغ عدد إجمالي مراكز المراقبة التركية في محافظة إدلب 54 مركزا، ولا تزال تركيا ترسل التعزيزات والمعدات العسكرية. ونشرت نقاط مراقبة جديدة في قرى فريكة وبكسريا وعين البيضا.