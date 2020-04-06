Свыше 10 тысяч американцев уже скончались от коронавируса

Вашингтон, 6 апреля. Уже десять тысяч жителей США с диагнозом «коронавирус» скончались в США. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.

Согласно информации университета, на данный момент в США умерли 10 335 человек, которым ранее поставили диагноз COVID-19. Число подтвержденных диагнозов составляет почти 340 тысяч.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 940 тысяч человек. Заболевание унесло жизни почти 70 тысяч человек.

В России зафиксировано около шести тысяч случаев заражения коронавирусом, 47 человек скончались.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.