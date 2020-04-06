Галкин в роли Жванецкого посмеялся над коронавирусом

Москва, 6 апреля. Пародист и телеведущий Максим Галкин презентовал подписчикам в соцсетях премьеру собственного «сериала» «Советская эстрада о карантине» скетчем в роли Михаила Жванецкого.

Шоумен вжился в роль Жванецкого и от души пошутил над карантином из-за пандемии коронавируса и некоторыми перегибами.

«Начиная с сегодняшнего дня, представляю вам недельный ностальгический сериал «Советская эстрада о карантине», — написал в комментарии к опубликованному в Instagram видео Галкин.

По его словам, он решил представить, как бы «любимые сатирики шутили о нынешней ситуации в советские времена». Первая серия называется «Жванецкий».

Артист опубликовал трехминутный монолог в стиле Жванецкого, где пошутил над ажиотажем вокруг туалетной бумаги и затронул, в том числе, вопрос дефицита защитных масок.

Пользователи оценили «сериал», отметив, что выступление Галкина было очень смешным.

«Отличный формат, ждем следующих серий и хлопаем вам с диванов. Костюм просто супер», — пишет пользователь под ником vv.valeriana.

«Че-то Жванецкий немного похож на Жириновского», — обратила внимание tatyanshafran.

«Первая серия удалась! Ждем многосерийности с большим нетерпением!!!» — добавила vlassovagalina.

Несколькими днями ранее Галкин и блогер Настя Ивлеева порадовали поклонников совместным эфиром в Instagram. Звезды решили развлечь своих фанатов и приготовили для них шуточные произведения про коронавирус. Ивлеева посвятила свое творение туалетной бумаге - именно от ее лица идет повествование. Блогер отметила взрывной рост спроса на изделие в период коронавируса.