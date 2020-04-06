Москва, 6 апреля. Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что не испытывает страха перед коронавирусной инфекцией.

Волочкова отметила, что месяц назад она впервые услышала о коронавирусе. Балерина была уверена, что новый вирус является обычной простудой, которая обойдет Россию стороной. Однако после введения режима обязательной самоизоляции Волочкова поняла, что ситуация серьезная. При этом балерина призналась, что не боится коронавируса и с удовольствием проводит период самоизоляции дома.

«Признаюсь, лично у меня он не вызывает ни ужаса, ни страха. Спокойствие всегда со мной. И сейчас тем более. Причина проста: дом — действительно моя крепость», — отметила Волочкова.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 1,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 70 тысяч человек. Случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в большинстве стран мира.

С учетом угрозы распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.