Трое из четырех россиян уверены, что пандемию можно победить

Москва, 6 апреля. Подавляющее число россиян убеждено, что победа над пандемией нового коронавируса возможна. Это следует из данных опроса, который был ранее проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Примерно треть опрошенных опасается ухудшения ситуации в мире и роста конфликтов, рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Люди все-таки достаточно четко уяснили: пандемия есть, это не придумка. Но одновременно 74% считают, что пандемию можно победить. Около трети, если я не ошибаюсь, <...> опрошенных нами россиян, прогнозируют, что в результате вот этой пандемии ухудшится ситуация в мире и возможен рост конфликтов, в том числе и с участием России», — рассказал он.

Федоров добавил, что многие уверены в искусственном происхождении вируса.

О возможном американском происхождении коронавируса ранее также рассказал бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Он обратил внимание на публикацию журнала Nature, который еще в 2015 году писал про эксперимент по модификации коронавируса китайской летучей мыши. При этом издание сообщало, что исследование не представляет опасности для человека.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что эпидемия была спровоцирована новым штаммом коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей коронавируса во всем мире достигает 940 тысяч человек. Заболевание унесло жизни почти 70 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.