Правоохранители задержали бывшего вице-губернатора Тамбовской области

Тамбов, 6 апреля. Бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов задержан правоохранителями в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Тамбовской области.

Иванов был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве. Что конкретно вменяют бывшему вице-губернатору Тамбовской области, в пресс-службе ведомства не уточнили.

Иванов работал в должности вице-губернатора Тамбовской области с 2015 года. Он курировал сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность и ветеринарию. 16 марта 2020 года Иванов ушел в отставку.