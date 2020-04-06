Израиль вводит карантин на время празднования Песаха 

Тель-Авив, 6 апреля. На время празднования первых дней еврейского праздника Песах в Израиле будет введен тотальный карантин, заявил во время обращения к нации премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, власти вводят карантин по всей стране с 16.00 7 апреля до 07.00 10 апреля.

«Мы не допустим повторения случившегося во время празднования Пурима месяц назад, когда была вспышка заражения коронавирусом», — подчеркнул премьер.

Согласно последним данным, в Израиле зафиксировано 8611 (+593) заражений, 51 (+5) летальный случай.

В понедельник президент РФ Владимир Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор. Как передавал RT, стороны выразили «взаимный настрой на укрепление координации в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции».

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции пандемией. По официальным данным на 6 апреля, передавала «Газета.ру», число скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире приблизилось к 71 тысяче. Общее число инфицированных в мире составляет 1 292 564 человека.

Песах, или иудейская Пасха — это главный праздник еврейского народа, посвященный памяти исхода из Египта. Это событие, которое трактуется как праздник освобождения, считается фундаментальным в иудаизме. Исход в библейском значении положил начало еврейскому государству. Подробности читайте в специальном материале Федерального агентства новостей: Песах 2020: когда отмечается, история и традиции, что нельзя есть, влияние коронавируса.