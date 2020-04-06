The National Interest рассказало, как Россия обанкротила крупнейшую газовую компанию США

Москва, 6 апреля. Одна из крупнейших сланцевых компаний США Whiting Petroleum объявила о своем банкротстве на фоне кризиса в энергетической отрасли, вызванного противостоянием РФ и США.

Американский газовый гигант, как и многие игроки в этой сфере, обращается к кредитам. Однако обрушение цены на энергоресурсы из-за нефтяной войны, а также паника из-за коронавируса привели к тому, что компания не смогла расплатиться по кредитам и объявила о банкротстве.

The National Interest уверяет, что причиной банкротства стала «рука Москвы». По мнению авторов материала, РФ намеренно выбросила на рынок сотни тысяч баррелей сырой нефти, что вызвало снижение цены. При этом роль Саудовской Аравии журналисты умалчивают.

Издание не исключает, что в течение 2020 года американские добывающие компании могут объявить дефолт на сумму долга в 32 миллиарда долларов. По данным рейтингового агентства Fitch Ratings, уровень дефолтов может достичь 17%.

Напомним, сделка о сокращении добычи нефти, заключенная странами ОПЕК+ перестала действовать 31 марта. 6 марта участники соглашения не смогли принять консолидированное решение о ее продлении. Ими был подписан документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии, но с 1 апреля ни у кого из них больше нет обязательств по сокращению добычи.