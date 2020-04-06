В Госдуме заявили, что ситуация с пожаром в Чернобыле требует тщательного анализа

Чтобы уверенно говорить о том, какой именно ущерб экологии нанес пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, нужно провести тщательный анализ произошедшей трагедии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Ранее стало известно, что украинские сотрудники правопорядка задержали виновного в возгорании лесного массива площадью 20 гектаров на территории Котовского лесничества в непосредственной близости от взорвавшейся в 1986 году атомной станции. Злоумышленником оказался 27-летний житель села Раговка, поджегший ради забавы траву и мусор. В результате огонь перекинулся на деревья, и молодой человек уже не смог его потушить. В результате в центре пожара радиация оказалась в 16,5 раза выше нормы.
«Чтобы оценить масштаб бедствия, необходимо провести серьезные исследования — и причем сделать это на межведомственном уровне, — убежден парламентарий. — К слову, нашему комитету приходилось ранее заниматься подобными вещами по другим внештатным ситуациям. Как правило, все это довольно затратные мероприятия с точки зрения средств и времени. Без них любая оценка — в ту или иную сторону — была бы непрофессиональной».
В любом случае, добавил председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, за ситуацией надо пристально наблюдать, чтобы точно понимать, насколько сильный урон экологии был нанесен, и мог ли дым с Чернобыля также оказаться радиоактивным.
«В случае, если к нам в комитет будут поступать обращения по этому поводу, мы, безусловно, будем инициировать проверки. Должен заметить, что все подобные опасные с точки зрения экологии объекты находятся под международным наблюдением — и когда на них действительно происходит что-нибудь серьезное, мы тут же от коллег из других государств получаем информацию о движении того или иного токсичного «облака», «следа» и так далее», — сказал депутат.
Бурматов напомнил, что Украина окружена большим количеством европейских государств, которые всегда начинают оперативно бить тревогу, если происходит нечто крайне опасное для экологии.
«Пока, на данный момент, никаких подобных сигналов мы не получали», — резюмировал собеседник ФАН.