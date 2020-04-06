В Госдуме заявили, что ситуация с пожаром в Чернобыле требует тщательного анализа

Чтобы уверенно говорить о том, какой именно ущерб экологии нанес пожар в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, нужно провести тщательный анализ произошедшей трагедии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее стало известно, что украинские сотрудники правопорядка задержали виновного в возгорании лесного массива площадью 20 гектаров на территории Котовского лесничества в непосредственной близости от взорвавшейся в 1986 году атомной станции. Злоумышленником оказался 27-летний житель села Раговка, поджегший ради забавы траву и мусор. В результате огонь перекинулся на деревья, и молодой человек уже не смог его потушить. В результате в центре пожара радиация оказалась в 16,5 раза выше нормы.

«Чтобы оценить масштаб бедствия, необходимо провести серьезные исследования — и причем сделать это на межведомственном уровне, — убежден парламентарий. — К слову, нашему комитету приходилось ранее заниматься подобными вещами по другим внештатным ситуациям. Как правило, все это довольно затратные мероприятия с точки зрения средств и времени. Без них любая оценка — в ту или иную сторону — была бы непрофессиональной».

В любом случае, добавил председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды, за ситуацией надо пристально наблюдать, чтобы точно понимать, насколько сильный урон экологии был нанесен, и мог ли дым с Чернобыля также оказаться радиоактивным.

«В случае, если к нам в комитет будут поступать обращения по этому поводу, мы, безусловно, будем инициировать проверки. Должен заметить, что все подобные опасные с точки зрения экологии объекты находятся под международным наблюдением — и когда на них действительно происходит что-нибудь серьезное, мы тут же от коллег из других государств получаем информацию о движении того или иного токсичного «облака», «следа» и так далее», — сказал депутат.

Бурматов напомнил, что Украина окружена большим количеством европейских государств, которые всегда начинают оперативно бить тревогу, если происходит нечто крайне опасное для экологии.