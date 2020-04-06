Доктор Комаровский назвал самое эффективное средство защиты от коронавируса

Москва, 6 апреля. Телеведущий и врач Евгений Комаровский заявил, что одноразовые медицинские маски не защищают здоровых людей от коронавирусной инфекции.

По его словам, маски необходимы для предотвращения распространения вируса от заболевших. При этом использование медицинских масок здоровыми людьми не может их полностью защитить от коронавируса.

Комаровский подчеркнул, что самым эффективным средством защиты в период эпидемии является респиратор со сменными фильтрами.

«Он плотный. И воздух, который вдыхаем, проходит через фильтр», — пояснил доктор.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,3 миллиона человек, погибло более 70 тысяч человек.

В связи с риском распространения вируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.