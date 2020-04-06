Ученые выявили новые механизмы пищевого поведения

Москва, 6 апреля. Мозг принимает решение об употреблении пищи вместе с кишечником и желудком. К такому выводу в ходе исследования пришли ученые из США и Португалии, передает научный журнал Neuron.

По данным исследователей, мозг принимает сигналы от так называемых постпищеварительных процессов уже когда еда попала в кишечник. Это биологи установили в результате изучения пищевого поведения мышей.

«Оказавшись внутри, пища распадается на питательные вещества, и начинается постпищеварительная фаза. На этом этапе наступает очередь пищеварительной системы «попробовать» пищу и поговорить с мозгом», — пояснила руководитель научной группы Альбино Оливейра-Майя.

Ученые выявили, что ключевую роль в пищевом поведении играет блуждающий нерв, с помощью которого мозг получает необходимую информацию о процессе переваривания пищи.

«Это длинный нерв, который формирует двунаправленные связи между мозгом и множеством внутренних органов», — уточнила Оливейра-Майя.

Перерезав ветвь нерва, которая ведет к печени, ученые обнаружили, что мыши перестали различать продукты по питательной ценности. Таким образом была установлена связь печени и мозга при функционировании постпищеварительной оси. Кроме того, в процессе пищевого обучения принимают участие специальные молекулы-дофамины.