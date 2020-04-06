Курс доллара опустился ниже отметки в 76 рублей впервые с 18 марта

Москва, 6 апреля. Курс доллара опустился ниже отметки в 76 рублей в ходе вечерних торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость доллара на торгах составила 75,94 рубля впервые с 18 марта. Курс евро также опустился, составив 81,96 рубля.

Стоит отметить, что резкое падение мировых цен на нефть в середине марта вызвало колебание валютного курса. При этом финансовые аналитики уверены, что падение цен на нефть не окажет негативного влияния на экономическую ситуацию в России. Специалисты рейтингового агентства Moody's отмечают, что Россия более устойчива к внешним шокам, чем большинство экспортеров нефти, так как обладает более гибким режимом обменного курса и большими валютными резервами.