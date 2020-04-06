Трамп может стать козлом отпущения, если Москва и Эр-Рияд не заключат сделку по нефти

Москва, 6 апреля. Президент США Дональд Трамп может стать козлом отпущения, если сделка Саудовской Аравии и России сорвется, прогнозирует американский Forbes, перевод которого представляет «ПолитРоссия».

Аналитик Forbes Эллен Уолд напомнила, что в четверг должна состояться встреча под эгидой ОПЕК+.

«Соединенные Штаты не входят в ОПЕК+, но похоже, что Россия, Саудовская Аравия и страны-партнеры ставят США на первое место, поэтому, если сделка сорвется, то Вашингтону придется брать вину на себя», — подчеркивает автор Forbes.

Уолд признает, что США является единственной причиной избыточного предложения нефти на мировом рынке, поскольку занимает первое место в мире по добычи «черного золота», тогда как Саудовская Аравия лишь вторая.

Автор также отметила, что, в отличие от большинства стран ОПЕК+, нефтяная промышленность США остается децентрализованной.

«Сотни компаний работают и качают нефть в США, и каждая принимает свои собственные решения. На самом деле, в США вообще незаконно для нефтяных компаний вступать в сговор для установления политики добычи нефти или, что еще хуже, ценообразования», — напоминает автор.

Уолд пришла к выводу, что, если американцы не сократят добычу нефти после переговоров, то правительство США станет козлом отпущения за происходящее на нефтяном рынке.

«Непонятно, как правительство США может поступить в сложившейся ситуации. Однако Кремль дал четкий сигнал, который говорит, что не стоит ждать сделки без обещаний Вашингтона», — считает Уолд.

Напомним, сделка о сокращении добычи нефти, заключенная странами ОПЕК+ перестала действовать 31 марта. 6 марта участники соглашения не смогли принять консолидированное решение о ее продлении. Ими был подписан документ о продолжении взаимодействия в рамках хартии, но с 1 апреля ни у кого из них больше нет обязательств по сокращению добычи.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к договоренностям и в рамках ОПЕК+, и конкретно с США. Президент допустил сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки и даже чуть больше. По его словам, сейчас ситуация на мировом рынке продолжает оставаться крайне сложной. Пандемия COVID-19 ударила по спросу на нефть и газ.

В перспективе, по мнению Путина, мировая экономика может столкнуться с дефицитом нефти и ростом цен на нее. Россия же выступает за что, чтобы обстановка на нефтяном рынке была стабильной, а цены нефть не были ни слишком высокими, ни слишком низкими.

В комментарии Федеральному агентству новостей руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что технологически сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки — довольно сложно, и потребует от нефтедобытчиков дополнительных усилий. Но, с точки зрения поддержки российской экономики, такое решение очень важно, считает экономист.