Марков обвинил США в краже немецких медицинских масок с летного поля в Бангкоке



Американские спецслужбы получили приказ перехватывать медицинское оборудование и средства защиты от коронавирусной инфекции по всему миру. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Так собеседник ФАН прокомментировал известие о том, что 200 тысяч медицинских масок типа FFP2, заказанных Берлином у американского производителя, конфисковали в аэропорту Бангкока — в результате уже оплаченный товар так и не был доставлен в Германию. Канцлер Ангела Меркель, выступая по данному поводу, заявила, что инцидент должен быть тщательно расследован. Однако немецкое издание Tagesspiegel убеждено, что нашло заказчика похищения — им по версии СМИ, являются Соединенные Штаты.

«Американские должностные лица — и в их числе, безусловно, спецслужбы, получили приказ от президента Дональда Трампа действовать предельно жестко в условиях пандемии, которая приняла в США поистине чудовищные формы. И они прямо на летных полях имеют право перекупать грузы, которые направляются самолетами в те или иные страны, и направлять их к себе в страну», — рассказал политолог.

В данном конкретном случае, добавил эксперт, не повезло немцам — но это не значит, что подобного не происходило в других странах, просто там шумихи удалось избежать.

«Предпринимаемые Трампом экспроприации еще раз свидетельствуют о том, насколько эгоистичны Соединенные Штаты в проведении своей международной политики, — убежден Марков. — В конечном итоге они добьются того, что весь мир захлестнет волна антиамериканских настроений».

В том же, что посольство США в Берлине всячески отрицает факт отъема медицинских масок своим правительством у Германии, по мнению собеседника ФАН, нет ничего удивительного: они просто могли об этом и не знать.

«Конечно, они могут и лгать, — заявил политолог. — Никакой презумции честности у американских должностных лиц быть не может, но скорее всего, их не стали об этом информировать. Просто за ненадобностью».

Напомним, по состоянию на 6 апреля, всего в мире зафиксировано 1 309 439 случая заражения коронавирусом. При этом 273 546 человек выздоровели, а 72 638 — погибли. Число заболевших в РФ — 6 343 (406 вылечились, 47 умерли).