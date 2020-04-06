Мишустин продлил сроки уплаты налогов для бизнеса из-за коронавируса

Москва, 6 апреля. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, правительство России ввело отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в постановлении, подписанном сегодня премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В документе оговаривается, что решение об отсрочке распространяется лишь на организации и ИП, которые по состоянию на 1 марта текущего года входят в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для бизнесменов продлевается срок оплаты ряда налогов. В частности, постановление оговаривает новые сроки выплаты налога на прибыль организации и единого сельскохозяйственного налога. Также дается отсрочка в три месяца для налога на доходы физических лиц за 2019 год, выплачиваемого ИП.

В соответствии с распоряжением правительства, платежи по налогам за март и первый квартал текущего года переносятся на 6 месяцев, а за второй квартал и первое полугодие 2020 – на четыре месяца.

Напомним, ранее Михаил Мишустин на видеозаседании президиума Координационного совета по противодействию распространения коронавируса заявил, что коммунальные услуги за долги отключать россиянам временно не будут. Правительство также запретит начисление пени за просрочку по оплате ЖКУ. Премьер-министр подчеркнул, что временный мораторий будет действовать в отношении всех жителей РФ, независимо от их доходов.