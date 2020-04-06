Власти Нью-Йорка допустили временное захоронение жертв COVID-19 в парках

Нью-Йорк, 6 апреля. Жертвы пневмонии нового типа COVID-19 могут быть временно захоронены в парках. Об этом заявил член законодательного собрания североамериканского города Марк Левин.

Парламентарий написал в Twitter, что погребения в парках потребуются только в случае, если эпидемиологическая ситуация не изменится.

«Скоро мы начнем «временные захоронения». Вероятно, это будет сделано путем использования для захоронения парков Нью-Йорка. Да, вы правильно прочли. Будут вырыты траншеи по 10 гробов в ряд», — отметил Левин.

Позже его заявление во время пресс-конференции подтвердил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

«Нам, возможно, придется иметь дело с временными захоронениями, чтобы мы потом могли разобраться с каждой семьей (умершего). У нас будут возможности для временных похорон, — больше я ничего не скажу», — сообщил градоначальник.

В то же время губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ничего не знает о подобных планах.

На данный момент в штате Нью-Йорк зафиксировано 130 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство из них были выявлены в городе Нью-Йорк. Жертвами пандемии коронавируса в штате стали 4,7 тысячи человек.

Напомним, эпидемия ранее неизвестного заболевания началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Сейчас эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, эпицентр распространения COVID-19 переместился в США и Европу.