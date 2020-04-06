В Сети показали жизнь в Китае после карантина

Москва, 6 апреля. Тысячи людей вышли в парки после отмены карантина в Шанхае. В Сети появилось видео, на котором запечатлена ситуация в китайском городе после победы над COVID-19.

Снятие ограничений совпало с традиционным китайским фестивалем Цинмин (праздник поминовения усопших), передает «Царьград». Кроме того, в этот день выдалась отличная весенняя погода, тысячи взрослых и детей, ранее запертых в своих домах, вышли в парки.

Агентство Ruptly опубликовало видеозапись, запечатлевшую картину после пандемии в Шанхае. Карантин здесь продолжался почти два месяца. В ставшей эпицентром эпидемией провинции Хубэй с 5 апреля не зафиксировано ни одного нового эпизода заражения.

По официальным данным на 6 апреля, передавала «Газета.ру», число скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире приблизилось к 71 тысяче. Общее число инфицированных в мире составляет 1 292 564 человека.

На 6 апреля число заболевших в России составляет 6 343 (+954), выздоровело 406 (+56), умерло 47 (+2). Лидерами по числу заболевших являются Москва (+591), Московская область (+82) и Санкт-Петербург (+35).

В понедельник два пациента с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, им было 67 лет и 72 года, оба имели сопутствующие заболевания, передавал RT.