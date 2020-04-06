Пластический хирург рассказал, какие операции могли сделать помолодевшему Стасу Михайлову

Москва, 6 апреля. Пластический хирург Кирилл Лобачев прокомментировал внезапное изменение облика певца Стаса Михайлова. Исходя из своего профессионального опыта, Лобачев предположил, каким процедурам мог подвергнуться певец.

Многие отметили, что 50-летний исполнитель сильно изменился за последний год. Перемены во внешности оказались столь разительны, что некоторые поклонники перестали узнавать его на концертах и считают, что Михайлова подменили.

Сам певец объясняет, что лишь немного поменял имидж — сменил прическу и отрастил бороду. Также он стал носить просторные вещи вместе обычных классических рубашек.

«Мы на месте не стоим, меняюсь. То борода, то усы, то волосы, то лысый, то толстый, то худой», — рассказал Михайлов в эфире программе «Светская Хроника».

Однако поклонники считают, что речь идет не только об изменении стиля одежды. С лица певца пропали морщины, а волосы стали существенно гуще. Некоторые подозревают, что Михайлов согласился на пластическую операцию. По непроверенной информации, Михайлов побывал в США, где ему провел операцию знаменитый голливудский хирург Брайан Навак, известный тем, что преобразил актрису Деми Мур. Он применяет безопасный метод подтяжки лица, после которого не остается шрамов и других следов вмешательства.

«Методика Брайана Навака заключается в том, что берутся избытки жировой клетчатки в местах, где они откладываются. Это может быть живот, бока. И заполняются этим аутожиром места на лице, где необходимо восполнить объем мягких тканей», — приводит «Пятый канал» слова Лобачева.

Стоимость такой процедуры оценивается как минимум в тридцать тысяч долларов за месяц пребывания в клинике. Михайлов настаивает на том, что никаких медицинских процедур он не проходил.

«Вода холодная, контрастный душ, вот это вот классная история, баня, хамам, спорт — лучше ничего нет. Ну, крем для лица бывает», — объяснил певец.

Лобачев также предположил, что Михайлову сделали пересадку волос.

«Пересадка волос. Лоб изменился, здесь он стал более гладкий. В принципе кожа у него очень хорошая на лице. Явно над ней поработали. Какие-то могут быть CO2-шлифовки», — сказал хирург.

В прошлом году Стас Михайлов рассказал о главной трагедии в своей жизни. Артист раскрыл подробности смерти своего брата Валерия. По его словам, брат умер в возрасте 27 лет. Михайлов уточнил, что посвятил погибшему несколько песен.