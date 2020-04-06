Сын Бабкиной заподозрил у себя коронавирус

Москва, 6 апреля. Сын народной артистки Надежды Бабкиной Даниил Заседателев подозревает, что заразился коронавирусом. Саму артистку госпитализировали и сделали тест на COVID-19.

Сын артистки сообщил, что Бабкина почувствовала себя плохо 1 апреля. Ее доставили в частную клинику. Врачи поставили предварительный диагноз – пневмония. Кроме того, артистка сдала тест на коронавирус.

Заседателев не сообщил результаты теста на коронавирус Бабкиной. Однако он подозревает, что теперь может быть заражен инфекцией.

«Коронавирус мне еще не подтвердили, но ситуация имеет место быть», — заявил Заседателев в комментарии Mash.

По словам сына артистки, Бабкина соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. Но наследник не знает, виделась ли с кем-то звезда.

«Но за руку я ее не держал. И с кем она могла общаться и видеться в это время сказать не могу», — добавил он.

По данным на 6 апреля, число заразившихся в России достигло 6343 человека, за сутки выявлено 954 случая заражения. За весь период зафиксировано 47 летальных случаев, выздоровело 406 человек.

Ранее из больницы в Коммунарке выписали народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Концертный директор певца Льва Лещенко Олег Дмитриев ранее рассказал о реальном диагнозе исполнителя. По его словам, первый тест на коронавирус у Лещенко оказался положительным, второй и третий — отрицательными.