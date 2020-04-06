Число погибших от коронавируса в США превысило 10 тысяч человек

Вашингтон, 6 апреля. Количество погибших от коронавирусной инфекции в США достигло 10 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно подсчетам университета, общее число жертв коронавирусной инфекции в США достигло 10 335 человек. При этом число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет почти 340 тысяч.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 70 тысяч человек. Случаи заражения новым вирусом зарегистрированы в большинстве стран мира.

США являются лидером по числу зараженных коронавирусом. На втором месте находится Испания, где зафиксировано 131 тысяча случаев заражения. В Италия зарегистрировано 128 тысяч человек с наличием коронавирусной инфекции.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.