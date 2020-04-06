Самолет МЧС с оборудованием для космического мониторинга вылетел в Якутск

Москва, 6 апреля. Грузовой ИЛ-76 вылетел в Республику Саха, чтобы доставить мобильный приемно-передающий комплекс для космического мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что доставленное оборудование позволит спасателям контролировать ситуации с паводками и лесными пожарами в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.

«Мобильный комплекс космической связи будет доставлен в город Якутск, чтобы организовать прием информации с космических спутников, <…> получать более детализированную информацию и более достоверно прогнозировать возможность чрезвычайных ситуаций», — отметил врио начальника Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» Александр Лекомцев.

Во время паводко- и пожароопасного периодов сотрудники МЧС совместно со специалистами Роскосмоса обеспечат функционирование комплекса в месте его дислокации.

Отмечается, что комплекс способен заменить несколько стационарных станций и оперативно передает информацию. Скорость приема данных не превышает 30 часов с момента подачи заявки на проведение съемки.

Максимальное внимание спасатели будут уделять на ситуацию в 500 насаленных пунктах, которые наиболее подвержены риску затопления а период половодья. При этом пожароопасными в двух округах признаны свыше 490 территорий.