Лондон, 6 апреля. Британская писательница Джоан Роулинг подозревает, что переболела коронавирусной инфекцией.

По ее словам, на протяжении последних двух недель у нее наблюдались симптомы, которые свойственны для новой коронавирусной инфекции. При этом писательница не стала обращаться за помощью к медикам и не проходила тест на коронавирус. Роулинг уверена, что к настоящему моменту она полностью выздоровела.

«В течение двух последних недель у меня были все симптомы коронавируса, но я не делала тест», — написала Роулинг в своем микроблоге Twitter.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты установили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей инфекции во всем мире достигает 1,3 миллиона человек. От коронавируса погибло около 70 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.