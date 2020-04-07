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Министерство просвещения запускает обучающий телеканал по всей России

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Министерство просвещения запускает обучающий телеканал по всей России

Министерство просвещения в ближайшее время планирует дать старт обучающему телеканалу, который будет транслироваться на всех спутниковых платформах «Триколор». Это позволит учащимся на время самоизоляции в отдаленных районах страны, где нет устойчивого Интернета, получать своевременные и качественные обучающие материалы, а спутниковой платформе — увеличить аудиторию на 4 млн пользователей.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось письмо НАО «Национальная спутниковая компания», направленное в ведомство с предложением о предоставлении технической помощи министерству по реализации этой идеи в масштабах страны. Информацию о готовящемся запуске ФАН подтвердили сразу несколько источников.

Как рассказали собеседники ФАН в Минпросвещения, когда речь зашла о внедрении удаленного формата обучения на период самоизоляции, в ведомстве задумались о возможностях и формах предоставления контента в труднодоступные районы страны, где бывают проблемы с устойчивостью Интернета. По убеждению экспертов, наличие или отсутствие доступа в Сеть не должно сказываться на возможности школьников получать полноценную образовательную информацию.

«В самом министерстве просвещения идет активная работа по подбору контента для телевидения», — пояснили в ведомстве.

По информации ФАН, подготовкой материалов занимаются как эксперты Министерства, так и представители группы компаний «Просвещение». Редакции Федерального агентства новостей также  известно о привлечении контента интернет-платформ, таких как Mail.ru и Яндекс. Однако, чтобы еще не сертифицированный обучающий контент известных интернет-платформ попал на телевидение под эгидой министерства просвещения, его должны одобрить эксперты. И это большой пласт работы.

Министерство просвещения запускает обучающий телеканал по всей России

Содержание первого образовательного канала министерства просвещения будет состоять преимущественно из уроков для старшеклассников, которым предстоит сдавать выпускные экзамены. Остальное эфирное время заполнят программы МособрТВ. У этого канала есть уже наработанный контент, который не нуждается в дополнительном согласовании, уточнили в министерстве.

В перспективе, когда видеоматериала накопится достаточное количество, скорее всего будут запущены дополнительные телеканалы, которые смогут охватить и другие классы.

«Ведется проработка по дальнейшему запуску образовательных каналов для всех классов — для начальной и средней школы», — констатировали в ведомстве.

В свою очередь запуск образовательного телеканала на спутниковой платформе, по информации ФАН, позволит расширить аудиторию в спутниковом сегменте на 4 миллиона человек. Это следует из письма «Национальной спутниковой компании» министерству просвещения. Компания, представляющая платформы «Триколор», заявила в письме за подписью генерального директора Елены Полозовой на имя первого заместителя министра просвещения Дмитрия Глушко о своей технической готовности к развертыванию этой работы.

«Вещание будет организовано на всех трех спутниковых платформах компании (Триколор Центр, Триколор Сибирь и Триколор Дальний Восток) с дублированием в полном объеме ОТТ/онлайн-среде и возможностью просмотра с глубиной архива в 7 суток, — указывается в документе. — Компания подтверждает возможность бесплатной передачи контента кабельным сетям и операторам при условии организации ими самостоятельного получения и доставки сигнала на свои вещательные платформы и своим абонентам при его неизменности и при отсутствии модификации контента/изображения (в качестве меры контроля необходимо разместить на каналах совместный логотип компании и Министерства просвещения РФ)».

Министерство просвещения запускает обучающий телеканал по всей России

По информации ФАН, спутниковое вещание будет организовано в режиме свободного доступа. То есть смотреть учебные каналы смогут любые абоненты вне зависимости от того, оплачена или нет основная, базовая подписка. Как указано в письме в Минпросвещения, вещание будет организовано за счет компании «Триколор» и станет бесплатным для школьников и их родителей. По крайней мере до конца нынешнего учебного года.

Как оценивают в самой «Национальной спутниковой компании», это позволит расширить аудиторию проекта с 12 до 15–16 млн домохозяйств в спутниковом сегменте. В «Триколоре» также обещают в ближайшее время подготовить инструкцию по доступу к образовательному контенту на платформе компании.

Эксперты в свою очередь заявляют, что такая форма обучения облегчит школьникам доступ к образовательному контенту, соответствующему Госстандартам.

«Мы находимся в особом жизненном режиме в связи с распространением коронавируса. Любая мера, направленная на интенсивное обучение, может только приветствоваться. Устойчивый сигнал спутниковой системы, возможно, облегчит ситуацию с получением знаний. Сегодня, когда дети приступили к дистанционным онлайн-занятиям, серверы сайтов, поддерживающие образовательные ресурсы, не везде выдержали наплыв посетителей, поэтому трансляция заданий по телевидению — это определенно выход из положения», — подчеркнул научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования Института стратегии развития РАО Илья Лобанов.

При этом эксперт отметил и очевидные риски. Прежде всего, без живого человека, учителя пока обучаться трудно. Кроме того, в ТВ-формат переведен не очень большой объем контента. И этой работой сейчас активно занимается министерство просвещения.

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