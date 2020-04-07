Министерство просвещения запускает обучающий телеканал по всей России

Министерство просвещения в ближайшее время планирует дать старт обучающему телеканалу, который будет транслироваться на всех спутниковых платформах «Триколор». Это позволит учащимся на время самоизоляции в отдаленных районах страны, где нет устойчивого Интернета, получать своевременные и качественные обучающие материалы, а спутниковой платформе — увеличить аудиторию на 4 млн пользователей.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось письмо НАО «Национальная спутниковая компания», направленное в ведомство с предложением о предоставлении технической помощи министерству по реализации этой идеи в масштабах страны. Информацию о готовящемся запуске ФАН подтвердили сразу несколько источников.

Как рассказали собеседники ФАН в Минпросвещения, когда речь зашла о внедрении удаленного формата обучения на период самоизоляции, в ведомстве задумались о возможностях и формах предоставления контента в труднодоступные районы страны, где бывают проблемы с устойчивостью Интернета. По убеждению экспертов, наличие или отсутствие доступа в Сеть не должно сказываться на возможности школьников получать полноценную образовательную информацию.

«В самом министерстве просвещения идет активная работа по подбору контента для телевидения», — пояснили в ведомстве.

По информации ФАН, подготовкой материалов занимаются как эксперты Министерства, так и представители группы компаний «Просвещение». Редакции Федерального агентства новостей также известно о привлечении контента интернет-платформ, таких как Mail.ru и Яндекс. Однако, чтобы еще не сертифицированный обучающий контент известных интернет-платформ попал на телевидение под эгидой министерства просвещения, его должны одобрить эксперты. И это большой пласт работы.

Содержание первого образовательного канала министерства просвещения будет состоять преимущественно из уроков для старшеклассников, которым предстоит сдавать выпускные экзамены. Остальное эфирное время заполнят программы МособрТВ. У этого канала есть уже наработанный контент, который не нуждается в дополнительном согласовании, уточнили в министерстве.

В перспективе, когда видеоматериала накопится достаточное количество, скорее всего будут запущены дополнительные телеканалы, которые смогут охватить и другие классы.

«Ведется проработка по дальнейшему запуску образовательных каналов для всех классов — для начальной и средней школы», — констатировали в ведомстве.

В свою очередь запуск образовательного телеканала на спутниковой платформе, по информации ФАН, позволит расширить аудиторию в спутниковом сегменте на 4 миллиона человек. Это следует из письма «Национальной спутниковой компании» министерству просвещения. Компания, представляющая платформы «Триколор», заявила в письме за подписью генерального директора Елены Полозовой на имя первого заместителя министра просвещения Дмитрия Глушко о своей технической готовности к развертыванию этой работы.

«Вещание будет организовано на всех трех спутниковых платформах компании (Триколор Центр, Триколор Сибирь и Триколор Дальний Восток) с дублированием в полном объеме ОТТ/онлайн-среде и возможностью просмотра с глубиной архива в 7 суток, — указывается в документе. — Компания подтверждает возможность бесплатной передачи контента кабельным сетям и операторам при условии организации ими самостоятельного получения и доставки сигнала на свои вещательные платформы и своим абонентам при его неизменности и при отсутствии модификации контента/изображения (в качестве меры контроля необходимо разместить на каналах совместный логотип компании и Министерства просвещения РФ)».

По информации ФАН, спутниковое вещание будет организовано в режиме свободного доступа. То есть смотреть учебные каналы смогут любые абоненты вне зависимости от того, оплачена или нет основная, базовая подписка. Как указано в письме в Минпросвещения, вещание будет организовано за счет компании «Триколор» и станет бесплатным для школьников и их родителей. По крайней мере до конца нынешнего учебного года.

Как оценивают в самой «Национальной спутниковой компании», это позволит расширить аудиторию проекта с 12 до 15–16 млн домохозяйств в спутниковом сегменте. В «Триколоре» также обещают в ближайшее время подготовить инструкцию по доступу к образовательному контенту на платформе компании.

Эксперты в свою очередь заявляют, что такая форма обучения облегчит школьникам доступ к образовательному контенту, соответствующему Госстандартам.

«Мы находимся в особом жизненном режиме в связи с распространением коронавируса. Любая мера, направленная на интенсивное обучение, может только приветствоваться. Устойчивый сигнал спутниковой системы, возможно, облегчит ситуацию с получением знаний. Сегодня, когда дети приступили к дистанционным онлайн-занятиям, серверы сайтов, поддерживающие образовательные ресурсы, не везде выдержали наплыв посетителей, поэтому трансляция заданий по телевидению — это определенно выход из положения», — подчеркнул научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования Института стратегии развития РАО Илья Лобанов.

При этом эксперт отметил и очевидные риски. Прежде всего, без живого человека, учителя пока обучаться трудно. Кроме того, в ТВ-формат переведен не очень большой объем контента. И этой работой сейчас активно занимается министерство просвещения.