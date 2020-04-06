Волочкова показала памятные кадры с Кобзоном

Москва, 6 апреля. Российская балерина Анастасия Волочкова коротает время в самоизоляции за просмотром старых видеозаписей и делится ими с фанатами.

Балерина опубликовала в Instagram кадры с благотворительного концерта в Кремлевском дворце в 2006 году. На мероприятие под названием «Анастасия Волочкова — детям России» были приглашены 3,5 тысячи ребят со всей страны.

Гостем концерта также стал покойный народный артист СССР Иосиф Кобзон. Певец обратился с благодарностью к Волочковой, одарив ее теплыми комплиментами.

«Хотел бы сказать спасибо Анастасии Волочковой, Насте, за то, что она вполне осознанно, став мамой, отдает свое творчество, свое время детям нашим российским. Спасибо тебе большое», — сказал Кобзон.

Волочкова рассказала поклонникам, что ей безумно приятно вновь услышать теплые слова от Кобзона. По ее словам, она бережет в памяти похвалу от артиста.

Кобзон скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Артист на протяжении 14 лет боролся с раком и перенес 3 тяжелых операции. Однако болезнь оказалась сильнее.

Ранее Волочкова раскрыла подробности своего романа с чилийским миллионером Доном Мигелем. Звезда посетовала на то, что интимной близости с ним у нее так и не случилось.