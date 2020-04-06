МЧС контролирует ситуацию с весенним половодьем в регионах РФ

Москва, 6 апреля. Из-за весеннего половодья отрезанными остались 16 населенных пунктов в девяти российских регионах, однако МЧС РФ контролирует ситуацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Весеннее половодье привело к тому, что 16 населенных пунктов в девяти субъектах Уральского, Приволжского и Центрального федеральных округов оказались отрезанными. В зоне подтопления оказались пять приусадебных участков, 16 низководных мостов и четыре участков автомобильных дорог. Подтопленных жилых домов нет, заверили в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что «МЧС России контролирует вопрос жизнеобеспечения населения», все ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности.

На селекторном совещании в ведомстве, которое проходило по видеосвязи, также сообщили, что за минувшую неделю были ликвидированы более 20 тыс. техногенных пожаров, почти 600 человек удалось спасти. Сейчас спасатели проводят работы по ликвидации 47 очагов природных пожаров, которые продолжают действовать в семи субъектах ДФО, СФО и ЮФО.

Помимо этого, подразделения ведомства не останавливали работы по санитарной обработке зданий, социально-значимых объектов, транспорта и остановок в рамках мер по недопущению распространения COVID-19.

Напомним, в конце декабря Китай заявил о вспышке пневмонии в городе Ухань. Позднее выяснилось, что причиной стал новый тип коронавируса. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19, передала «Газета.ру». По данным на 6 апреля, число заболевших в России составляет 6 343 (+954), выздоровело 406 (+56), умерло 47 (+2). Лидерами по числу заболевших являются Москва (+591), Московская область (+82) и Санкт-Петербург (+35).