Бандформирования Триполи вербуют детей для участия в военных действиях

Боевики Правительства национального согласия (ПНС) Ливии используют детей в качестве солдат — об этом свидетельствуют многочисленные фотографии, появляющиеся в открытых источниках.

Так, например, один из пользователей Twitter 11 марта сообщил о гибели Тарика бин Рашида из Мисураты, сражавшегося за ПНС Ливии — бандформирования привлекли детей к атаке, и мальчик был убит при попытке наступления боевиков. Еще один парень, 16-летний Исмаил аль-Далех, погиб в районе Вади аль-Рабиа в ходе завязавшегося боестолкновения после неудачной атаки боевиков так называемого Правительства национального согласия.

Another #warcrime add to the #GNA’s long list of #Terrorism the use of #child_solider Tariq Bin Rashid, from #Misrata,fighting for the #GNA as we have reported before was killed in clashes in #Tripoli

Shown with internationally wanted criminal and terrorists #Salah_Badi #Libya pic.twitter.com/6HjtcLm83p — M.LNA (@LNA2019M) March 11, 2020

Хасану Аль-Хаддаду на этой фотографии не дать больше 12 лет, а его жизнь также оборвалась на войне.

The death of Hassan Al-Haddad another #GNA #child_soldier from #Misrata#WarCrimes of the #GNA.

Note the number of child soldiers has increased dramatically the past 2 months especially from misrata.#Libya pic.twitter.com/evwozUKluQ — M.LNA (@LNA2019M) April 6, 2020

After the suspension of studies in all educational institutions, militias from #misrata continues to push the children of the city palace into the war fighting for the #GNA. pic.twitter.com/PmHWnRGMdv — M.LNA (@LNA2019M) April 6, 2020

Наибольшее количество детей среди командиров в Триполи удалось завербовать Абдулгани «Ганиве» аль-Кикли. Он возглавляет банду «Абу Салим», она же — «Боевики Ганивы». Жители Триполитании часто публиковали в соцсетях жалобы на его приспешников, которые под разными предлогами арестовывали рабочих из Египта и стран Африки, вынуждая их примкнуть к боевикам и сражаться за ПНС против Ливийской национальной армии. В последнее время сообщения пользователей Facebook и Twitter пестрят заявлениями о похищении бандами Ганивы молодежи, в том числе детей.

По данным на 2018 год, предоставленным ООН, было зафиксировано 42 подтвержденных случая нападений на школы и больницы, а самим членам ООН было отказано в гуманитарном доступе ко многим районам. Соответственно, отсутствие возможности проследить ситуацию с безопасностью серьезно осложняло проверку фактов грубых нарушений прав человека в отношении детей — на самом деле, случаев нападений и убийств гораздо больше. При этом члены местных общин также не сообщают об инцидентах, опасаясь последствий, о чем свидетельствует доклад ООН.

Организация Объединенных Наций также подтвердила факты убийства 30 и увечий 44 детей от рук боевиков в Триполи и на юге Ливии. Ответственность за нападения на школы и больницы, в ходе которых погибли дети, ООН возлагает на бригады Абу Салима под руководством Ганивы и Ахмада ад-Даббаши.

В Зинтане в рамках совместной программы ЮНИСЕФ и реабилитационного центра, созданного в городе, ведется работа с детьми и подростками в возрасте до 18 лет. Согласно данным ЮНИСЕФ, 155 лидеров общин и военных командиров Зинтана прошли подготовку по опасностям вербовки детей и защиты детей от них, 3 526 подростков, среди которых были дети обоих полов, приняли участие в сессиях в Зинтане, посвященных вербовке молодежи в вооруженные формирования. Еще 7550 родителей и членов общин Зинтана были осведомлены о вербовке детей и усилиях по защите детей.

Боевики, занимающиеся вербовкой детей в солдаты, ломают им психику настолько, что через некоторое время они уже не видят себя в мирной жизни и хотят остаться на войне, так как это становится единственным способом для заработка.

Напомним, согласно ст. 8 Римского статута Международного уголовного суда, вербовка детей в возрасте до 15 лет в состав вооруженных сил или их использование для участия в военных действий считается военным преступлением. Следовательно, все функционеры так называемого Правительства национального согласия Ливии должны предстать перед Международным уголовным судом как ответственные за деяния своих подопечных полевых командиров и принять высшую меру наказания за содеянное.