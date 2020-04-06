Депутаты Госдумы спросят Мишустина про налоговые каникулы и повышение МРОТ

Фракции Госдумы на этой неделе проводят совещания с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в онлайн-режиме. Планируется, что консультации будут вестись до 9 апреля. Как стало известно Федеральному агентству новостей, депутаты обсудят вопросы о помощи малоимущим, потерявшим работу из-за коронавируса. Премьер-министра планируют спросить и об индексации пенсий работающим пенсионерам, а также о налоговых каникулах в условиях пандемии COVID-19.

Первыми цикл консультаций с кабмином открыла фракция КПРФ. Затем глава правительства встретится со «Справедливой Россией», ЛДПР и «Единой Россией».

КПРФ провела встречу с премьером в режиме видеоконференции в понедельник, 6 апреля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такой прямой диалог фракций и правительства крайне полезным.

«Мы, видим, какие проблемы требуют сегодня внимания. Возможно, вы возьмете их себе на контроль, или мы со своей стороны будем инициировать, в том числе законодательные решения в этой области. Учитывая, что мы общаемся с гражданами, прорабатываем вопросы в рамках комитетов, встречаемся и работаем с экспертами, профессиональным сообществом, нам было бы правильно вносить предложения, которые могли бы снять вопросы, связанные и с распространением вирусной инфекции, и со снижением роста экономики, с вызовами мирового уровня», — заявил Володин.

Депутаты интересовались у главы правительства уровнем обеспечения больниц масками, средствами дезинфекции, аппаратами искусственной вентиляции легких. Затронули и проблему сельского хозяйства — в этом месяце в России начинается посевная.

Работники посевных должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы не столкнуться осенью с угрозой голода, объяснил в беседе с корреспондентом ФАН глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Во вторник, 7 апреля, премьер-министр встретится с парламентариями от «Справедливой России». Фракция подготовила около двух десятков вопросов, рассказала ФАН глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Главной темой станет возможность усиления адресной защиты малоимущих граждан в условиях пандемии.

«Сейчас в категорию малоимущих граждан попадут люди, которые из-за коронавируса потеряли работу. Число таких граждан будет увеличиваться, поэтому сейчас важно предусмотреть в бюджете дополнительные средства для регионов, чтобы они могли все эти субсидии выплачивать», — пояснила депутат.

«Справедливая Россия» также намерена поднять тему расселения аварийного жилья, развития системы социального найма и расширения субсидий по оплате услуг ЖКХ. Кроме того, фракция хочет обсудить возможность налоговой поддержки перерабатывающих отраслей.

«Приоритетными темами ЛДПР, которые фракция затронет на встрече с премьером, станут меры поддержки граждан из-за введения режима повышенной готовности. В частности, спросим, как будет осуществляться помощь населению в связи с ростом безработицы и обязательной самоизоляции, как будут защищены трудовые права», — отметил в комментарии ФАН глава комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

Первый замруководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин уточнил ФАН, что встреча фракции запланирована на среду, 8 апреля.

«Обязательно спросим про налоговые каникулы, отсрочку по арендной плате, субсидирование потерь туристической отрасли. Нас интересует возможность индексации пенсий рабочим пенсионерам и жителям сельской местности, а также повышение МРОТ. Еще мы уточним, будут люди платить за услуги ЖКХ или нет», — перечислил Деньгин.

Встреча Мишустина с «Единой Россией» может пройти в четверг, 9 апреля. Как пояснил ФАН первый замруководителя фракции Андрей Исаев, предварительно была заявлена тема поддержки здравоохранения, в том числе система кадрового и финансового обеспечения этой жизненно важной сферы, а также решение проблем лекарственного снабжения.

«Еще одной важной темой является сбалансированность бюджетов субъектов федерации. Нас интересуют возможности регионов реализовывать комплекс тех мер, которые направлены на борьбу с эпидемией коронавируса, а также текущие социальные обязательства», — добавил Исаев.

Отчет Михаила Мишустина о работе правительства за 2019 год запланирован на 15 апреля. В среду, 1 апреля, стало известно, что Совет Думы намерен обсудить целесообразность проведения пленарных заседаний нижней палаты в этот день, а также 14 и 16 апреля, с учетом эпидемиологической обстановки.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России выявили 6343 заболевших (включая 954 — за последние сутки), 47 пациентов умерло, 406 человек вылечились.

Пандемия COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Согласно статистике, ежедневно составляемой в американском Университете Джонса Хопкинса, на данный момент во всем мире коронавирусной инфекцией заболели 1 309 439 человек. 273 546 пациентов вылечились, 72 638 человек скончались.