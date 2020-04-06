Кадыров заявил, что Чечня не закрыла границы для поставок продуктов и медикаментов

Грозный, 6 апреля. Чечня не закрывала свои границы для поставок продуктов, медикаментов и оборудования, а также для проезда транзитного транспорта. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что власти республики при принятии решений против коронавируса не прибегали к мерам, которые «негативно сказались бы на логистике».

«Мы никогда не говорили о закрытии границ и не закрывали их для проезда транзитного транспорта, перевозки продовольствия, медикаментов, оборудования», — подчеркнул Кадыров.

По его словам, в Чечню не будут впускать только граждан, не имеющих в регионе прописки, в целях противодействия эпидемии коронавируса.

«Конечно, мы не будем впускать лиц без прописки в Чеченской Республике. Негативный опыт уже есть. Завезли инфекцию, десятки заболели, одна женщина умерла», — отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров ужесточил в связи с продолжающимся распространением пневмонии нового типа режим карантина. С 20.00 до 8.00 во всех населенных пунктах региона запрещено движение транспорта и пешеходов, передает телеканал «360».

По последним данным, в Чечне выявлено 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе за прошедшие сутки был зарегистрирован еще один больной с COVID-19, один пациент скончался.