Находящуюся в самоизоляции ведущую Екатерину Андрееву сравнили с Майклом Джексоном

Москва, 6 апреля. Российская телеведущая Екатерина Андреева находится в самоизоляции, но периодически выходит на работу на Первом канале.

Она поделилась с фолловерами новым фото, на котором предстала в необычном образе. Телеведущая призналась, что ее не узнают ни полиция, ни муж, ни мама.

«Накануне вернулась после смены домой — даже коты шарахнулись. Кто здесь? Муж узнал только по походке. Полиция — на входе в телецентр осторожно так: «Екатерина, это вы?» — рассказывает Андреева.

Как сама же призналась телеведущая, ее даже сравнивали со знаменитостями, в том числе с Майлом Джексоном.

«Да это ж Майкл Джексон прямо вылитый!» Другие кричали: «Это ж Человек-невидимка!» — поделилась Екатерина Андреева.

Ранее Андреева назвала продукты, от которых отказалась ради стройной фигуры. По словам телеведущей, ей пришлось отказаться от многих продуктов, в том числе от сахара, колбасы, сосисок, консервов, полуфабрикатов, тортов, конфет и пирожных. Кроме того, вечно молодая журналистка ограничила потребление молока, кофе и алкоголя.

В мире объявлена пандемия коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в конце прошлого года в Китае. Власти России принимают все необходимые меры для борьбы с распространением заболевания: введен режим самоизоляции, многие работодатели перевели свои сотрудников на удаленный режим работы.