Пользователи жалуются на массовый сбой в работе сервисов «Яндекса»

Москва, 6 апреля. В работе сервисов компании «Яндекс» произошел масштабный сбой. Наибольшее количество жалоб пользователей связано с невозможностью открыть сайт поисковика.

Об этой проблеме сообщили 84% юзеров, 1% пользователей заявил о сбое сервиса «Яндекс. Деньги», 13% — не смогли открыть почту. Такие данные предоставил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Были сложности и с сервисом «Яндекс.Такси». В компании тогда сообщили агентству ТАСС, что проблемы с заказом такси могли возникать у некоторых пользователей по техническим причинам, но достаточно быстро сервис снова стал работать в штатном режиме.

Днем ранее, как отмечает KP.RU, массовый сбой произошел в Facebook, WhatsApp и Instagram. С проблемами столкнулись пользователи по всему миру. Не исключено, что проблемы возникают с перегруженностью сетей, жители многих стран сидят на карантине, и, естественно, больше времени начинают проводить в Интернете, смотреть фильмы онлайн, совершать видеозвонки и так далее.