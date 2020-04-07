Сирия, 7 апреля. SDF**** приостановили незаконные аресты сирийцев в рамках принудительной мобилизации на три месяца. США продолжают перебрасывать оборудование и технику в Восточную Сирию. Офис американской фирмы в Ираке подвергся обстрелу неизвестных, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пережили взрыв в городе Мизназ к юго-западу от Алеппо; задействовали разведывательные дроны в Идлибе; лишились одного из военнослужащих после атаки террористов в Хаме; провели обыски в городе Меядин.

Курдские вооруженные бандформирования: открыли стрельбу по нападавшим террористам в Дейр-эз-Зоре, пострадали мирные жители; сообщили об отказе от насильственной вербовки на три месяца.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменивалась ударами с САА на западе Алеппо.

«Ахрар аш-Шам»: потеряла одного из полевых командиров при взрыве мины в южной части Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: заявили о нейтрализации пяти членов РПК на севере Ирака; разместили еще один наблюдательный пост в западной части Идлиба; направили САР конвой со стройматериалами.

Соединенные Штаты: по неподтвержденным данным, лишились одного из солдат в результате нападения неизвестных в Хасаке; перебросили в Сирию очередной конвой из Ирака.

Российская военная полиция: осуществила патрулирование на северо-востоке Алеппо вместе с турецкими военными.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки появились сообщения о подрыве хранилища с боеприпасами проасадовского формирования «Хезболла» на окраине населенного пункта Мизназ. Как утверждал военный источник в сети Telegram (almohrarmedia2), жертвами взрыва стали несколько человек.

Позднее на линии соприкосновения возобновились перестрелки. Twitter-канал (Step_Agency) передавал, что противники обменивались ударами недалеко от города Аль-Касра.

В административном центре провинции были прияты превентивные меры для снижения риска распространения вируса COVID-19. По данным информационного агентства, специализированные автомобили распыляли дезинфицирующие средства на улицах города.

В северо-восточной части провинции состоялось совместное патрулирование РФ и Турции, в ходе которого была обследована местность к западу от города Кобани. Объединенные силы турецкой армии и военной полиции РФ начали движение от поселения Ашмах.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) произошло очередное нападение неизвестных. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что налетчики открыли огонь по штаб-квартире курдских боевиков в населенном пункте Сувейдан-Джазира. В ответ члены SDF начали беспорядочную стрельбу, жертвами которой стали несколько гражданских лиц. Предполагается, что за организацией вылазки стоят «спящие ячейки» «Исламского государства»1.

Между тем правительственные подразделения в целях предотвращения атак террористов провели обыски в городе Меядин. По данным новостного портала Masar Press Agency, они привели к аресту нескольких лиц, подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Турция разместила 56-й наблюдательный пост на западе региона. Он был установлен поблизости от населенного пункта Аль-Бурнас. В минувшее воскресенье неподалеку от него были возведены еще три КПП.

Также поступала информация о прибытии нового турецкого конвоя о стройматериалами. Telegram-канал (NovostiDamask) передавал, что он проследовал в направлении трассы М-4. Отмечалось, что бетонные блоки будут использоваться в возведении дополнительных блокпостов.

Оппозиционные медиапорталы публиковали сообщения о потерях армии САР в живой силе. Боевики заявили о гибели сирийских солдат под Саракибом. Тем не менее официальные новостные порталы эти данные не подтверждали.

В целях наблюдения за линией разграничения сил правительственные войска прибегли к использованию разведывательных дронов. Беспилотники были замечены в южных районах провинции.

Во второй половине дня произошел взрыв вблизи населенного пункта Сфухон на юге Идлиба, передавало информагентство SOHR. Детонировала одна из ранее заложенных боевиками мин, в результате чего погиб полевой командир бандформирования «Ахрар аш-Шам».

Провинция Хама

На северо-западе провинции Хама жертвой очередного нападения боевиков стал один из высокопоставленных сирийских военных, генерал-майор Сирийской арабской армии (САА) Ахмад Асад Саид. Он скончался от травм, полученных в результате одной из последних вылазок террористов, передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (ogn55).

В течение дня также фиксировались столкновения на границе с Латакией. Ответным ударам правительственных войск подверглись места базирования террористов на подступах к населенным пунктам Аль-Хадад и Тардин.

Провинция Хасака

Информационное агентство Al Hayat заявило о том, что в Хасаке произошло нападение на американских военных. Неизвестные, предположительно из числа террористов «Исламского государства», обстреляли автомобиль США, в результате чего погиб один из военнослужащих. Как утверждалось, его тело было доставлено на территорию Ирака.

Позже стало известно, что США перебросили в провинцию очередной военный конвой. В соответствии с данными, предоставленными информагентством SANA News, 35 американских грузовиков с оборудованием и солдатами пересекли сирийско-иракскую границу в районе погранперехода «Аль-Валид».

Накануне подконтрольная «Демократическим силам Сирии» (SDF) самоназванная администрация сообщила о приостановке насильственной вербовки в оккупированных силами формирования районах на ближайшие три месяца, объяснив это мерами по борьбе с коронавирусом. Гражданские активисты же полагают, что незаконные задержания граждан с целью принудительной мобилизации продолжатся, но под другим предлогом.

Вечером поступила информация о междоусобных стычках в рядах группировки «Дивизия Султан Мурад» в населенном пункте Рас аль-Айн на севере региона. Новостной портал SANA News передавал, что с целью погасить конфликт в город прибыли боевики нескольких протурецких формирований. О причинах начала столкновений, также как и об их последствиях все еще ничего неизвестно.

Ирак

Турецкие войска продолжили операцию «Коготь» на севере Ирака. Согласно данным Минобороны Турции, поступившим в первой половине дня, результатом разведывательно-поисковых действий солдат стало уничтожение пяти террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) в районах Авасин и Хакурк.

Между тем обстрелу неизвестных подвергся офис американской компании Halliburton в населенном пункте Зубайр в провинции Басра. В результате атаки никто не пострадал. Задержать нападавших так и не удалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.