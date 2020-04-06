ВОЗ объяснила, кому следует носить медицинские маски во время пандемии

Женева, 6 апреля. Чрезмерное использование медицинских масок населением в условиях пандемии коронавируса не только не несет пользы, но и может стать причиной их нехватки для тех, кто в них действительно нуждается. Об этом заявил журналистам генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

«Маски надо носить безопасно и надлежащим образом», — подчеркнул глава ВОЗ.

Он уточнил, что, согласно рекомендациям организации, защитные маски нужны больным людям и тем, кто осуществляет уход за пациентами на дому, передает ТАСС. ВОЗ опасается, что «использование масок широкими слоями населения» приведет к серьезной нехватке масок для тех, кто в них экстренно нуждается.

Гебрейесус напомнил, что ВОЗ рекомендует использовать специальные маски, а также другие защитные средства в медицинских учреждениях. По его словам, «одни только маски не остановят COVID-19».

Глава ВОЗ также сообщил, что на сегодняшний день в разработке вакцины от COVID-19 участвуют 20 компаний и научных институтов в мире. В международных исследованиях участвуют более 70 государств. Он призвал государства быть открытыми для сотрудничества.

В конце декабря Китай заявил о вспышке пневмонии в городе Ухань. Позднее выяснилось, что причиной стал новый тип коронавируса. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19.

По официальным данным на 6 апреля, передавала «Газета.ру», число скончавшихся от коронавирусной инфекции в мире приблизилось к 71 тысяче. Общее число инфицированных в мире составляет 1 292 564 человека.

На 6 апреля 2020 года число заболевших в России составляет 6 343 (+954), выздоровело 406 (+56), умерло 47 (+2). Лидерами по числу заболевших являются Москва (+591), Московская область (+82) и Санкт-Петербург (+35).

В понедельник два пациента с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, им было 67 лет и 72 года, оба имели сопутствующие заболевания, передавал RT.