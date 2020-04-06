Молодая жена Петросяна заливает стресс после появления ребенка алкоголем

Москва, 6 апреля. Юморист Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова не так давно завели ребенка, воспользовавшись услугами суррогатной матери. Пользователи социальных сетей высказывают мнение, что супруга комика безответственно относится к родительству.

В Instagram Брухунова выложила фото своей аппетитной трапезы. Супруга 74-летнего Петросяна похвасталась перед поклонниками пастой с морепродуктами, сообщает Nation News.

«Обед по-итальянски!» — отметила девушка в описании снимка.

Кроме того, она снабдила запись специальным хэштегом, призвав россиян соблюдать самоизоляцию.

Однако подписчиков насторожило наличие рядом с основным блюдом бутылки вина. Поклонники предупредили Бурухунову о вреде алкоголя, тем более для молодой матери. Видимо, девушка заливает спиртным стресс, полученный в результате появления ребенка.

«Прикладываться с обеда? Сынишка уже плешь проел?», «Танечка, а не много ли тебе одной целую бутылку вина? Ты же теперь мамой стала. Женский алкоголизм не лечится!» — написали в комментариях подписчики.

Ранее Петросян отреагировал на сообщения о рождении ребенка. Юморист заявил журналистам, что не хочет публично комментировать ситуацию, не подтвердив и не опровергнув новость, передавал телеканал «360».