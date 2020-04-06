Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус

Москва, 6 апреля. Народная артистка и эстрадная певица Надежда Бабкина госпитализирована в больницу с подозрением коронавирусом.

По данным Mash, артистка почувствовала себя плохо 1 апреля. Прибывшие по вызову врачи поставили предварительный диагноз — пневмония. Певицу госпитализировали, в медклинике Бабкина прошла обследование и сдала тест на коронавирус.

Госпитализацию Бабкиной подтвердил ее сын Данила Заседателев. Он отметил, что с самого начала артистка соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки.

«Но за руку я ее не держал. И с кем она могла общаться и видеться в это время сказать не могу», — добавил наследник.

Заседателев не исключил, что и сам заражен коронавирусом. Однако точных результатов его анализов пока нет.

Ранее стало известно, что из больницы в Коммунарке, где лечат больных коронавирусом, выписали певца и композитора Игоря Николаева. Он был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус. Оба теста на COVID-19 показали отрицательный результат, однако у певца диагностировали очаговую пневмонию.

По данным на 6 апреля, число заразившихся в России достигло 6343 человека, за сутки выявлено 954 случая заражения. За весь период зафиксировано 47 летальных случаев, выздоровело 406 человек.