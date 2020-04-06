Семилетний сын Рудковской и Плющенко зарабатывает 12 млн рублей в год

Москва, 6 апреля. Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр зарабатывает в год по 12 миллионов рублей. Об этом рассказала звездная мать во время прямого эфира в аккаунте телеведущей Тины Канделаки в Instagram.

Рудковская пояснила, что у ее семилетнего сына есть неплохой доход, к тому же он зарабатывает и на рекламе в социальной сети Instagram.

«Он знает, что зарабатывает. Бывает, спрашивает: «У меня есть деньги?» А что мне ответить, если он 12 миллионов заработал… Отвечаю: «Есть. Но мы же тоже тратим на тебя», — рассказала Рудковская.

По словам продюсера, ее сын хочет откладывать деньги для того, чтобы в будущем купить квартиру. У семилетнего Саши есть специальный счет, «с которого оплачиваются услуги няни, охранника и водителя», добавила Рудковская.

«Всего у него четыре спонсора, он [сын] снимался в мировой рекламе», — отметила Яна Рудковская.

Ранее сообщалось, что сын Рудковской и Плющенко попросил у родителей семейного пополнения. Трогательная запись появилась на странице мальчика в Instagram. На кадрах видно, как Саша сидит на деревянном помосте и разговаривает с мамой. Мальчик объясняет ей, что хочет малыша.

В Сети появились слухи, что Рудковская находится в интересном положении. Продюсер прокомментировала слухи о своей беременности. В Telegram-канале «Голубь Мира» она призвала пользователей Сети «не раздувать из мухи слона».